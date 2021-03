Wypadek w Dziwnowie. Nie żyje cała rodzina. Są 4 możliwe przyczyny tej tragedii

Dziwnów - to w tym mieście doszło do tragedii. Autem podróżowała czteroosobowa rodzina. Ich pojazd wpadł do Zalewu Kamieńskiego. W wypadku zginęła 38-letnia kobieta, 41-letni mężczyzna, a także dwoje dzieci w wieku 3 oraz 7 lat. W samochodzie jechał także pies.