Tragedia w Dziwnowie. Auto wpadło do zalewu. W środku były 4 osoby

Wśród tych osób było dwoje dzieci. "W tragedii w Dziwnowie zginęła cała rodzina. W samochodzie, który wpadł do kanału portowego strażacy, znaleźli ciała kobiety, mężczyzny, dwójki dzieci i psa. Prokuratura wszczęła śledztwo, które wyjaśni przyczyny zdarzenia" - donosi dziennikarka RMF FM.

Do tragicznego zdarzenia doszło ok. godz. 12:30. - Samochód osobowy wpadł do Zalewu Kamieńskiego w Dziwnowie - poinformował PAP rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Kubiak.