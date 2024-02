Wypadek radiowozu z nastolatkami. Policjant staje przed sądem

Akt oskarżenia przeciwko byłemu już funkcjonariuszowi policji Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu w lipcu ubiegłego roku. Na Januszu R. ciąży zarzut przekroczenia uprawnień służbowych w ten sposób, że zabrał do radiowozu dwie nastolatki, a następnie doprowadził do wypadku. W wyniku zdarzenia dziewczyny zostały ranne. Do wypadku doszło na początku 2023 roku.