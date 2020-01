Wypadek przy biokominku w Poznaniu. Dobre wieści ws. niemowlęcia i jego rodziny

Noworodek, który został poparzony podczas dolewania paliwa do biokominka, zostanie wypisany ze szpitala. Razem z nim placówkę w Ostrowie Wielkopolskim opuści jego matka i trzyletnia siostra. - To koniec pierwszego etapu leczenia - podkreślają lekarze.

Wypadek miał miejsce w Boże Narodzenie. Kiedy kobieta dolewała paliwa do biokominka, doszło do wybuchu. Ranny został dwutygodniowy wówczas chłopiec, jego trzyletnia siostra oraz 29-letnia matka dzieci. Cała trójka trafiła do szpitala. W najcięższym stanie było niemowlę, lekarze walczyli o jego życie. Noworodka udało się wybudzić ze śpiączki na początku stycznia.