Wypadek premier Szydło. BOR potwierdziło: limuzyna nie miała ubezpieczenia AC

"Bum! Audi A8L za 2,5 mln. zł rozbite w Oświęcimiu nie miało wykupionego ubezpieczenia AC" - napisał na Twitterze Krzysztof Brejza. Poseł chciał rozwiać wątpliwości związane ze sprawą wypadku premier Beaty Szydło, do którego doszło w lutym 2017 r. Ale odpowiedzi, które otrzymał od BOR, są niepełne. Szef formacji tłumaczy, z czego to wynika.

Do "nieuregulowania" kwestii braku ubezpieczeń AC dla aut BOR przyznawał się już w marcu wiceminister spraw wewnętrznych. - Te samochody są pod ciągłym nadzorem BOR. Zwiększamy środki, dokonujemy zakupów. Wszystko to powoli uregulujemy i sądzę, że ta sprawa również zostanie uregulowana, bo rzeczywiście problem jest, nie ma co ukrywać - powiedział Jarosław Zieliński.

Biegli zrekonstruowali przebieg wypadku, do którego doszło 10 lutego 2017 roku o godzinie 18.30 w Oświęcimiu. Rządowy pojazd, którym przemieszczała się premier, zderzył się z seicento kierowanym przez 21-letniego Sebastiana K., po czym uderzył w drzewo. Biegli ustalili, że kierowca fiata na widok uprzywilejowanego samochodu zjechał do prawego krawężnika i zatrzymał się. Gdy samochód go minął, włączył się do ruchu i wtedy uderzyła w niego limuzyna Beaty Szydło.