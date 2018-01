Tak źle wygląda limuzyna po zderzeniu przy prędkości 30 km/h? Internauci pytają Audi i Jeremiego Clarksona

Z prędkością zaledwie 30km/h miała uderzyć w drzewo limuzyna Audi A8, wioząca premier Beatę Szydło w trakcie jej wypadku w lutym 2017 roku w Oświęcimiu. To najnowsze wnioski biegłych analizujących ten wypadek. Część internautów nie dowierza, że przy tak małej prędkości samochód zostanie zniszczony, a pasażerowie odniosą poważne obrażenia.

Zaczęło się to w czym Polacy się lubują, czyli stanowcze tezy na podstawie zdjęć i zażarte dyskusje: mogło tak być, czy nie mogło. Trudno się temu dziwić. Im więcej czasu mija od najsłynniejszego i najbardziej drobiazgowo badanego wypadku w Polsce, tym zadziwiająco spada prędkość rządowej limuzyny. Według pierwszych doniesień rządowa kolumna poruszała się z prędkością ponad 80 km/h. Teraz to już tylko około 55 km/h. W opracowaniach wypadku rośnie za to groza drzewa rosnącego sobie przy ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu.