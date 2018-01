Biegli zrekonstruowali przebieg wypadku limuzyny Beaty Szydło

Główne ustalenia wykonano na podstawie zapisu monitoringu. Po zderzeniu z fiatem, a potem z drzewem, ranna została szefowa rządu oraz dwaj funkcjonariusze BOR.



Do wypadku doszło 10 lutego 2017 roku o godzinie 18.30 w Oświęcimiu. Rządowy pojazd, którym przemieszczała się premier, zderzył się z seicento kierowanym przez 21-letniego Sebastiana K., po czym uderzył w drzewo.

Przyczyną wypadku "niezachowanie należytej ostrożności przez kierowcę seicento"

Biegli ustalili, że kierowca fiata na widok uprzywilejowanego samochodu zjechał do prawego krawężnika i zatrzymał się. Gdy samochód go minął, włączył się do ruchu i wtedy uderzyła w niego limuzyna Beaty Szydło, podało RMF FM.