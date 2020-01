Wypadek podczas polowania w Lutkówce Drugiej. Myśliwy postrzelił kolegę

Do pechowego polowania doszło na Mazowszu. Myśliwy postrzelił swojego znajomego w nogę. Wcześniej mężczyźni zabili dwa dziki. Sprawą zajmuje się już policja, która wszczęła śledztwo ws. zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w niedzielę w okolicy miejscowości Lutkówka Druga (woj. mazowieckie). W okręgu łowieckim nr 473, który leży w czerwonej strefie ASF, myśliwy postrzelił swojego kolegę w nogę. Zanim mężczyzna ranił swojego znajomego zabite zostały dwa dziki, które wywieziono do pobliskiej wioski nie stosując żadnych zasad bioasekuracji - podaje na facebooku Mazowiecki Ruch Antyłowiecki.

"Na nieogrodzonym terenie wypatroszono zwłoki. Odbyło się to na gołej ziemi i trawie. Wnętrzności zostały zapakowane do bagażnika samochodu, a myśliwi byli ubrudzeni krwią po same łokcie. Jak zobaczyli naszego drona założyli plandekę, ale nie byli w stanie zatrzeć wszystkich śladów. Pozostawione resztki i krew są dostępne teraz m.in. dla okolicznych psów i kotów. Krew pozostała również w lesie. Nikt niczego nie zdezynfekował" - opisują aktywiści.