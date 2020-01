Wyciekło drastyczne nagranie z polowania na Pomorzu. Tak myśliwi walczą z ASF

Dantejskie sceny zostały zarejestrowane w Gdyni-Cisowej w województwie pomorskim. Myśliwy ciągnął przez las zakrwawionego dzika. Powód? Walka z ASF. Innego zdania jest Trójmiejski Ruch Antyłowiecki, do którego nagranie należy. - Brakowało kombinezonów ochronnych, rękawic i odpowiedniego obuwia - mówią, a walkę z ASF nazywają fikcją.

Zdarzenie miało miejsce w sobotę czwartego stycznia. - Kolejny sobotni spacer obnażył jak lekkomyślnie myśliwi podchodzą do tematu ASF i bioasekuracji . Niestety dotarliśmy za późno, dwa dziki zostały zastrzelone - pisał Trójmiejski Ruch Antyłowiecki w poście na Facebooku.

Pomorskie. Krwawa walka z ASF

Do postu załączone było nagranie. Widzimy na nim, jak myśliwy ciągnie przez las ustrzelonego przez siebie dzika . Zwierzę pozostawia po sobie krwawe ślady na leśnej ściółce.

O sprawie jako pierwsza, poinformowała Gazeta Wyborcza.Według podanych przez nich informacji, myśliwy nagrany przez aktywistów, przynależy do Koła Łowieckiego "Głuszec". Samo polowanie miało odbyć się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdyni-Cisowej .

Pomorskie. Walka z ASF to fikcja?

Wspomniany powyżej film, to nie jedyne nagranie z tego dnia. Redakcja Wirtualnej Polski dotarła do obecnych na miejscu aktywistów, którzy opisali nam całe zajście.

- Sytuacja widoczna na filmie to moment, który zastali spacerowicze podczas kończącego się polowania. Widać na nim postrzelone, zakrwawione zwierzę w agonii oraz myśliwego, który ma kontakt ze zwierzęciem i nie przestrzega żadnych zasad bioasekuracji (m.in. wyciera ręce w drzewo). Następnie zwierzę zostało dobite strzałem z bliska - relacjonuje jeden z aktywistów.

Jak dodaje, gdy leśniczy odszedł kawałek dalej, wspomniany myśliwy chwycił dzika za racicę i zaczął ciągnąć po ziemi. W tym właśnie miejscu rozpoczyna się nagranie. - Zabitego dzika bez żadnej bioasekuracji przeciągnął kilkadziesiąt metrów przez las, co widać w kolejnym fragmencie nagrania. Obecny niedaleko drugi leśniczy leśnictwa Cisowa w Gdyni nie reagował. Dopiero na skutek naszej obecności zakazał myśliwemu patroszenia zwierzęcia wprost w lesie - mówi.

Według autora nagrania, w czasie polowania nie zachowano żadnych norm związanych z ASF i bioasekuracją. - Brakowało kombinezonów ochronnych, rękawic i odpowiedniego obuwia. Pierwszy dzik został załadowany do kuwety gołymi rękami, a następnie zaniesiony do auta myśliwych - tłumaczy i dodaje, że walka z ASF to fikcja, mająca na celu masowy odstrzał dzików.