Ostre słowa niemieckiej minister. Sugeruje, że to Polacy zawloką ASF do Niemiec, "w kanapkach"

Podróżni jadący z Polski rzekomo zatrzymują się na parkingach za granicą i tam wyrzucają kanapki z kiełbasą. Ta zaś zawiera wirusy ASF i tak epidemia zostanie zawleczona do Niemiec. Ursula Nonnemacher, minister zdrowia Brandenburgii już kilkakrotnie przedstawiła taki scenariusz w niemieckich mediach.

- Wirus podróżuje z ludźmi. Klasykiem jest kanapka z zarażoną kiełbasą wyrzucona z okna samochodu na parkingu - taką wypowiedź Ursuli Nonnemacher zamieszcza większość niemieckich mediów. Polityk oświadczyła to na konferencji o działaniach przeciwko rozszerzeniu się epidemii Afrykańskiego Pomoru Świń. Tłumaczyła, że takie zachowanie podróżnych oznacza dodatkowe ryzyko zawleczenia ASF do Niemiec. Choć nie wskazała wprost na Polaków, nie ma wątpliwości że niemieckim politykom nie podobają się nieporadne działania polskich władz w sprawie epidemii.

- To nadużycie, ponieważ taka droga zakażenia jest niezwykle mało prawdopodobna. Mięso w Polsce jest badane pod kątem ASF. Wirusy giną w produktach gotowanych - tłumaczy WP lekarz weterynarii z nadgranicznego powiatu. - Kiełbasa? Chyba surowa, albo jakiś boczek. To raczej zwierzęta, dziki i ptactwo żerujące na padlinie, szybciej zaniosą do Niemiec wirusa - tłumaczy.