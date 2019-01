Niemcy: Rekordowy odstrzał dzików w sezonie 2017/2018. "To zabezpieczenie przed ASF"

Jak podał Niemiecki Związek Łowiecki (Deutsche Jegdverband - DJV), w sezonie 2017/2018 odstrzelono na terenie Niemiec ponad 800 tysięcy dzików. Masowy odstrzał tych zwierząt miał być zabezpieczeniem przed rozwojem ASF (afrykańskiego pomoru świń).

Niemcy: Rekordowy odstrzał dzików

Myśliwi z Niemiec w sezonie łowieckim 2017/2018 zabili 836 865 dzików - to więcej aż o 42 procent niż w poprzednim sezonie. To rekordowy wynik w historii niemieckiego łowiectwa. DJV wyliczyło też, że na odstrzelenie takiej liczby dzików poświęcono aż 16,7 miliona godzin roboczych. Przeliczono także, że daje to kwotę 148 milionów euro (z uwzględnieniem płacy minimalnej).