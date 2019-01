Wypadek pod Radomiem. Trzy osoby trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło w Starych Sieklukach. Podczas włączania się do ruchu samochód osobowy, który holował inny pojazd nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i wjechał wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę.

Wypadek miał miejsce ok. godz. 17.10 na 449 km trasy S7 na wysokości Starych Siekluk. Jeden z samochodów poruszających się drogą miał awarię i zjechał na pobocze. Zauważył to inny kierowca i zatrzymał się, żeby sprawdzić co się stało. Panowie doszli do porozumienia i jeden wziął drugiego na hol. Prawdopodobnie chcieli razem pojechać po pomoc.