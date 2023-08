Wypadek na Moście Dębnickim. Policja znalazła kluczowego świadka

Polskie Radio podaje na podstawie nieoficjalnych ustaleń, że policja ustaliła tożsamość poszukiwanego od ponad miesiąca mężczyzny. To obcokrajowiec, który w tym czasie przebywał w Krakowie. Śledczy posiadają pełne dane świadka, w tym adres zamieszkania. Nie mogą jednak wezwać go na przesłuchanie od razu. Muszą zwrócić się z wnioskiem do kraju z którego pochodzi o międzynarodową pomoc prawną.