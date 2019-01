Wypadek Beaty Szydło. Proces jest tajny, choć nie powinien

Nie ma powodów, aby utajniać wszystkie informacje związane z wypadkiem Beaty Szydło - twierdzą eksperci cytowani przez "Rzeczpospolitą". Tylko jedna z sześciu rozpraw w tej sprawie była jawna. W lutym 2017 r. w Oświęcimiu rządowe audi wjechało w drzewo.

Wyrok w tej sprawie będzie podzielony na część jawną i niejawną. Według dziennika oznacza to, że opinia publiczna nigdy nie dowie się, co mówili funkcjonariusze BOR i premier Szydło. "To ważne, bo nawet prokuratura miała wątpliwości, czy mówili prawdę, zeznając, że rządowa kolumna miała włączone sygnały świetlne i dźwiękowe" - czytamy.

Utajniono nawet sam fakt przesłuchania obecnej wicepremier, którą do sądu w Krakowie wprowadzano tylnymi drzwiami. - Nie ma najmniejszego powodu, by utajnić proces. Nie ma tu nic, co godziłoby w bezpieczeństwo państwa, a utajnia ten, kto ma coś do ukrycia - powiedział "Rzeczpospolitej" Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości.