Wypadek autokaru z uchodźcami z Ukrainy na Lubelszczyźnie. Wśród rannych są dzieci

Autokar z uchodźcami jadący z Ukrainy w kierunku Warszawy uległ wypadkowi na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Kolonia Siedliszczki. Do zdarzenia doszło około godziny 7.00 w czwartek (3 marca). Pojazd, który przewoził 73 osoby z Ukrainy, zjechał nagle z drogi i przewrócił się na bok. Na miejsce szybko przyjechały służby, które udzieliły pomocy poszkodowanym. Do szpitala trafiło 5 osób: czwórka dzieci oraz jedna dorosła. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W autokarze było dwóch kierowców, obaj byli trzeźwi. Pasażerowie, którym nic się nie stało, pojechali dalej do Warszawy dwoma autokarami zastępczymi, w tym jednym policyjnym. Śledczy ustalają przyczynę wypadku autokaru.