Wypadają z drogi i wjeżdżają pani Karinie do ogródka. "To już 15. raz"

Ogromny pech? To mało powiedziane. Pani Karina mieszka przy łuku drogi wojewódzkiej 423 w Rozwadzy. Szarżujący kierowcy regularnie wypadają z trasy i lądują w jej ogródku.

Zdradza, że odkąd mieszka w tym miejscu, do podobnych zdarzeń dochodziło już 15 razy.

- Ostatnio brakowało kilku milimetrów, aby jeden z nich wjechał prawie do domu - podkreśla pani Karina.

Poszkodowana kobieta zdradza, że wypadki to nie jedyny problem. Zaznacza, że zdarza się, iż policja nie zleca usunięcia pojazdów, bo nie stwarzają one zagrożenia w ruchu. Jak twierdzi, ostatnio rozbite auto tarasowało jej wejście do domu przez aż 3 dni. Musiała więc używać tylnych drzwi. "Dopiero interwencje dziennikarzy spowodowały, że przyjechała laweta" - czytamy.