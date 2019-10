Norwegia. Atak w Oslo. Uzbrojony mężczyzna, porwał karetkę i wjechał nią w tłum

Norwegia. Uzbrojony mężczyzna porwał w Oslo karetkę pogotowia i wjechał w przechodniów. Kilka osób zostało rannych. Trwa akcja służb.

Co najmniej kilka osób zostało rannych. Wśród nich jest co najmniej jedno dziecko, które wypadło podczas zderzenia karetki z wózkiem. Do szpitala trafiła także jego matka. Norweskie media piszą też o parze starszych osób, która została ranna.