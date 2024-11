Głosy już prawie policzone. "Mołdawio, zwyciężyłaś"

- Dzisiaj ocaliliście Mołdawię - stwierdziła Sandu w podziękowaniach dla swoich wyborców. Zwracając się również do sympatyków swojego konkurenta Alexandra Stoianoglo, oznajmiła: " Nikt nie przegrał ".

- Obiecuję, że będę prezydentką was wszystkich. Możemy mieć różne poglądy, mówić różnymi językami, ale wszyscy chcemy pokoju, wzajemnego zrozumienia i dobrego życia dla naszych dzieci. To jest mój cel dla Mołdawii na nadchodzące lata – nawoływała Sandu do współpracy.