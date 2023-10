Wyniki wyborów w Toruniu - okręg 5. Joanna Scheuring-Wielgus ze sporym poparciem

Cztery mandaty powędrują do Koalicji Obywatelskiej. To o jeden więcej niż przed czterema laty. Z ramienia tej partii do Sejmu trafią: Arkadiusz Myrcha, Iwona Hartwich, Tomasz Szymański i Krystian Łuczak. Paweł Szramka nie dostał się do Sejmu. Indywidualny wynik Arkadiusza Myrchy sprawił, że kandydat KO zdeklasował rywali w tym okręgu.