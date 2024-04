Wyniki wyborów samorządowych. "Każdy będzie ogłaszał sukces"

Z sondażu exit poll IPSOS (za: tvn24.pl) wynika, że w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskał 33,7 proc., Koalicja Obywatelska - 31,9 proc., Trzecia Droga - 13,5 proc.; Konfederacja - 7,5 proc., a Lewica - 6,8 proc. - Myślę, że to podobny wynik do tego, który był w wyborach parlamentarnych - powiedziała podczas wieczoru wyborczego Wirtualnej Polski Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zdaniem byłej prezydent Warszawy "w większości sejmików PiS nie zyska zdolności koalicyjnej". Głos zabrała też doktor Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - PiS walczył o zachowanie przewagi w sześciu województwach. Zobaczymy, czy uda się to utrzymać - powiedziała. Ekspertka podkreśliła, że "zobaczymy, czy pierwsze miejsce na podium przełoży się na zdolności koalicyjne". - Tutaj różnie może się ostatecznie ułożyć - wskazała. Z kolei dr Jan Maria Jackowski, analityk polityczny i były parlamentarzysta PiS, powiedział, że "wybory samorządowe mają to do siebie, że każdy może ogłosić, że wygrał". - Każdy będzie ogłaszał sukces. (...) Żeby realnie ocenić skalę tego, co się stało, to należałoby zrobić bilans na poszczególnych szczeblach samorządowych w konkretnych regionach i zobaczyć, kto zwiększył swoje wpływy, a komu to się skurczyło - zaznaczył. W podobnym tonie sprawę skomentował prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Mamy powtórkę z wyborów parlamentarnych. W grze indywidualnej wygrał PiS, ale w grze zespołowej koalicja rządząca - wskazał. - Pytanie ile sejmików PiS straci. (...) Na pewno nie większość. Prezes Kaczyński się cieszył, piętnował tych, co przewidywali, że będzie miał jeden sejmik. Ale ja zdziwiłbym się, gdyby PiS miał sześć - dodał.