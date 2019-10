Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Zagraniczne media: kolejne cztery lata Kaczyńskiego

Partia Jarosława Kaczyńskiego wywołuje kontrowersje w Europie, ale w Polsce nadal jest lubiana - tak komentują wyniki exit poll zagraniczne media. Według większości analiz, PiS zawdzięcza zwycięstwo hojnej polityce socjalnej i gospodarczej koniunkturze.

Jak zauważa Associated Press, wyniki exit poll wskazują, że Polskę czekają kolejne cztery lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dodaje, że według krytyków obecnej władzy, może to oznaczać "odwrót od demokratycznych osiągnięć tego środkowoeuropejskiego kraju" oraz "erozję niezależności sądów oraz praw mniejszości".

Kampania anty-LGBT. Niewypał czy mobilizator

"Czy nękanie i zastraszanie osób LGBT opłaciło się ci, PiS-ie? Co ci to dało? Skłaniam się ku myśli, że w rzeczywistości was to kosztowało" - napisał na Twitterze badacz.