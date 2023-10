Wyniki wyborów. Nowe twarze w Sejmie i Senacie. Nie brakuje głośnych nazwisk

Znamy już oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Chociaż zakończyły się one wygraną Prawa i Sprawiedliwości, to dotychczasowy obóz rządzący stracił wiele mandatów względem 2019 roku. Obecne partie opozycyjne wprowadziły do parlamentu wiele nowych twarzy. Są też powroty po kilkuletniej przerwie.