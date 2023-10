Wyniki wyborów. Łukasz Schreiber, Krzysztof Brejza i Paweł Szrot w Sejmie

W okręgu bydgoskim znane są już wyniki wyborów. PKW podała dane ze 100 proc. obwodów do głosowania. Najwięcej mandatów powędruje do Koalicji Obywatelskiej. Na miejsce w Sejmie mogą liczyć też przedstawiciele PiS, Trzeciej Drogi i Lewicy. Do Sejmu trafi m.in. Paweł Szrot, Łukasz Schreiber, Krzysztof Gawkowski i Krzysztof Brejza.