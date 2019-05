Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. W TVP i "Gazecie Wyborczej" dwie rzeczywistości

"PiS znokautowało KE" - grzmi Telewizja Polska. I choć zdarzało się, że napisy w TVP Info budziły zgorszenie, tym razem nie sposób nie przyznać paskowemu racji. Czytelnicy "Gazety Wyborczej" z okładki najnowszego wydania dowiedzą się z kolei, że mało brakowało do klęski partii Kaczyńskiego.

Na PiS zagłosowało 45,56 proc. Polaków, na Koalicję Europejską - 38,30 proc. Tak wyglądają wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, które podała PKW, bazując na danych z 99,31 proc. obwodowych komisji wyborczych. Czyj to sukces, a czyja porażka? Co medium, to odpowiedź.