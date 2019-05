Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tak może wyglądać skład nowego europarlamentu

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego powoli spływają wyniki ze wszystkich państw członkowskich. Wygląda na to, że w Europarlamencie szykują się duże zmiany. Tracą chadecy i socjaliści, zyskują liberałowie.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w wielu państwach Unii są już znane, a w innych media wciąż bazują na sondażach.

Na ostateczne wyniki trzeba więc będzie jeszcze poczekać, ale wiele wskazuje, że w Brukseli dojdzie do sporych zmian.

Gdy jedni tracą, inni muszą zyskać. Wszystko wygląda na to, że wygranymi tych wyborów będą liberałowie, zieloni, prawica i eurosceptycy.

Socjaliści (S&D) będą mieć 141 miejsc. Jeśli te wyniki się potwierdzą, będzie to dla nich oznaczało utratę 50 mandatów.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Oni mogą mówić o sukcesie

Co ważne, są to tylko wstępne szacunki. Wyniki wyborów mocno różnią się od tych sprzed 5 lat więc, nie wykluczone, że na europejskiej scenie dojdzie do zmian i przetasowań, a nawet rozwiązania lub powstania jakichś grup politycznych.