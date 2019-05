Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019: województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie. PiS wygrywa z KE

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. W podlaskim PiS z 43,1 proc. głosów. Tuż za nim z wynikiem 36,8 proc. uplasowała się KE. Podium uzupełniły kolejno Wiosna i Konfederacja. W warmińsko-mazurskim wygrywa PiS, a za nim znalazła się Koalicja Europejska i Konfederacja.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 - PiS przed KE na Podlasiu

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego2019 - PiS przed KE w warmońsko-mazurskim

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w warmińsko-mazurskim powinny ucieszyć wyborców PiS. Prawo i Sprawiedliwość wygrało tam z wynikiem 43,1 proc. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska, która do zwycięzcy straciła 6,3 punkta procentowego. Trzecie miensce zajęła Wiosna Biedronia z enikiem 7,9 proc. 0,7 punktu procentowego straciła do niej Konfederacja, która ostatecznie zajęła 4. miejsce.