Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019: kujawsko-pomorskie. KE wygrywa w Bydgoszczy i Toruniu

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w kujawsko-pomorskim. KE wygrywa z PiS wynikiem 44,8 do 36,4 proc. głosów. Na dalszych miejscach uplasowała się Wiosna oraz Kukiz'15.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 - KE przed PiS

Znamy już pierwsze wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. W kujawsko-pomorskim z wynikiem 44,8 proc. zwyciężyła Koalicja Europejska . Na drugim miejscu z 36,4 proc. głosów znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Pozostałe ugrupowania (wiosna i Kukiz) zdobyły kolejno 7 i 5,7proc. głosów.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 - Radosław Sikorski z mandatem

Wyniki wuborów do Parlamentu Europejskiego 2019 z pewnością ucieszą Radosława Sikorskiego. Były minister spraw zagranicznych może być już pewnien mandatu do Parlamentu Europejskiego. Bardzo duże szanse na zostanie europosłem ma również Kosma Złotowski, który w wyborach do Europarlamentu startował z ramienia PiS.