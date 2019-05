Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Znamy podział mandatów

Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Europarlamentu 2019 zdobyło 24 mandaty. O dwóch europosłów mniej wprowadzi Koalicja Europejska. Wiosna i Konfederacja wprowadzą po 3 europosłów.

Według pierwszych wyników wybory do Europarlamentu wygrał PiS, który uzyskał 42,4 proc głosów . Prawo i Sprawiedliwość zdobyło dzięki temu 24 mandaty. Na KE zagłosowało 39,1 proc. wyborców, co pozwoli Koalicji Europejskiej wprowadzić do Parlamentu Europejskiego 22 europosłów.

Mimo, że wyniki nie są ostateczne, to podział mandatów nie ulegnie zmianie. Frekwencja wyborcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 43 proc. To najwyższa frekwencja w wyborach do PE w Polsce.