Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Wałęsa komentuje porażkę syna

"Jestem bardzo dumny z mojego syna Jarka" - napisał Lech Wałęsa na Twitterze. W ten sposób skomentował wyniki do Europarlamentu. Jarosław Wałęsa nie zdobył mandatu. Startował z listy Koalicji Europejskiej z ostatniego miejsca.

W rozmowie z "Super Expressem" powiedział, że dzięki temu będzie miał więcej czasu dla rodziny. "Do lipca jeszcze jestem europosłem, mam trochę zajęć, które chce ogarnąć. Mam wycieczkę uczniów z Pomorza, którzy odwiedzą Brukselę. A co do polityki to niczego nie wykluczam, także startu w wyborach parlamentarnych. Zastanawiamy się z małżonką, jak najlepiej spożytkować najbliższe miesiące" - skomentował.

Zwraca uwagę jeszcze na jedną rzecz. "W komisjach PE jest tyle pracy, składania pytań, wniosków, że doba jest mała. Ale jak ktoś ani be ani me ani kukuryku w obcym języku poza polskim i rosyjskim to będzie tam jedynie żywą maszynką do głosowania. Każą mu wcisnąć guzik to go wciśnie chociaż nie będzie wiedział po co" - napisał Wałęsa.