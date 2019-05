1 z 14 Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Tak wyglądały pojedynki w okręgach Okręg nr 1: województwo pomorskie

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019. Przedstawiamy najbardziej ekscytujące pojedynki we wszystkich okręgach na terenie kraju. Na Pomorzu Anna Fotyga zdobyła ponad 200 tysięcy głosów, z kolei Magdalena Adamowicz - prawie 149 tysięcy głosów. Jak wynika z sondażu IPSOS, obie panie zdobywają mandat do Parlamentu Europejskiego.