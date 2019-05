Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019 – dolnośląskie i opolskie: Koalicja Europejska wygrywa, Ochojska z mandatem

Wyniki tegorocznych wyborów do Europarlamentu w okręgu dolnośląsko-opolskim. Koalicja Europejska (KE) zdobyła najwięcej głosów. W starciu „jedynek” KE i PiS-u Janina Ochojska okazała się lepsza od Anny Zalewskiej.

Wyniki wyborów do Europarlamentu 2019 – dolnośląskie i opolskie: Koalicja Europejska triumfuje

Według sondażu exit poll przygotowanego przez IPSOS kandydaci Koalicji Europejskiej (KE) zdobyli łącznie ok 46 proc. głosów w województwach dolnośląskim i opolskim. Drugi wynik w okręgu osiągnęła Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – zagłosowało na nią ok 33 proc. wyborców. Na trzecim miejscu uplasowała się Wiosna z wynikiem ok 7 proc.