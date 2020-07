Wyniki wyborów 2020. Wiemy, kto wygrał w USA

W Stanach Zjednoczonych w wyborach uczestniczyło 35 844 uprawnionych do głosowania. Zwycięstwo odniósł Andrzej Duda, na którego swój głos oddało 19 400 Polaków (54,96 proc.głosów). Rafał Trzaskowski uzyskał za to 16144 głosów, co przekłada się na 45,04 proc. poparcia.