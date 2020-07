Wyniki wyborów 2020. W Niemczech wygrał Rafał Trzaskowski

Wyniki wyborów 2020. "Za granicą pakiety były wysyłane za późno"

Na portalach społecznościowych, w e-mailach i telefonach do dyplomatycznych przedstawicielstw Polski w Niemczech część wyborców skarży się, że za granicą Polski pakiety do głosowania zostały wysłane za późno lub w ogóle do nich nie dotarły. Taka skarga dotarła też do redakcji DW, gdzie wyborczyni pisze, iż "nie dostałam pakietu w ogóle, mimo, że wniosek został zaakceptowany".