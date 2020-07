O ponowieniu zaproszenia ze strony Andrzeja Dudy i jego przyjęciu Rafał Trzaskowski poinformował w "Faktach po Faktach" TVN24. - I nie chodzi, żeby robić show, ale żeby pokazać panu prezydentowi, czego oczekuje od niego ta druga część Polski - stwierdził polityk opozycji. Wyjaśnił, że zaproszenie razem z małżonką przyjął, a do spotkania dojść ma pod koniec miesiąca. - Z panem prezydentem na pewno się spotkam - podkreślił Trzaskowski.

- Na pewno wykonam mnóstwo gestów, żeby tę Polskę zszyć. I tego samego oczekuję od prezydenta. Ma drugą kadencję, może znajdzie odwagę, by nie słuchać wyłącznie Jarosława Kaczyńskiego . Chcę wierzyć, że ta kadencja będzie inna - mówił Trzaskowski w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską.

Zobacz też: Ostra ocena przegranej Trzaskowskiego. "To już szósta lub siódma przegrana PO"

- Zawsze uważam, że szklanka "jest do połowy pełna" - powiedział Rafał Trzaskowski w "Faktach po Faktach" TVN24, pytany o to jak zamierza wykorzystać energię swoich zwolenników z kampanii wyborczej. - Jestem prezydentem Warszawy. Nie zamierzam z tego rezygnować, bo budowanie miasta jest fascynujące - dodał.

Wyniki wyborów 2020. Spotkanie z Andrzejem Dudą. Rafał Trzaskowski przyjął zaproszenie

Powiedział też, że uznaje wynik wyborów, ale jeśli były jakieś nieprawidłowości, to trzeba zwracać na nie uwagę. - Uważam, że są ludzie cyniczni i zdemoralizowani w PiS, którzy są zdolni absolutnie do wszystkiego, dlatego kolejne wybory będzie jeszcze trudniej wygrać - mówił Trzaskowski.

- Musimy walczyć o to, aby Polska dalej była krajem demokratycznym. Naprawdę jest co robić - powiedział Trzaskowski. Mówił też, że "trzeba rozmawiać z wyborcami PiS". - Nie wolno się obrażać na tych, którzy podjęli inną decyzję - stwierdził gość TVN24.

- Walczmy z opresją PiS na różne sposoby, twórzmy wolne media i organizacje pozarządowe. Największa wada PiS to niszczenie kapitału społecznego. My go odbudujemy - powiedział Rafał Trzaskowski.