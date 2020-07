WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze Rafał Trzaskowski + 2 ilona łepkowskawyniki wyborów prezydenckich 2020 oprac. Arkadiusz Jastrzębski 3 godziny temu Wyniki wyborów 2020. "Nowy Tusk?". Ilona Łepkowska ocenia Trzaskowskiego Mimo przegranej Rafał Trzaskowski przez część zwolenników został nazwany "nowym Tuskiem". Z takim określeniem prezydenta Warszawy nie zgadza... Rozwiń A może dla opozycji do właśnie Raf … Rozwiń Transkrypcja: A może dla opozycji do właśnie Rafał Trzaskowski wbrew temu co pani mówi będzie takim nowym Tuskiem bo przecież takie komentarze to że wczoraj od wczoraj w przestrzeni publicznej się pojawiają Rafał Trzaskowski nowy Tusk Obawiam się że nie myślę że tłusty ubywa bardziej jest że tak powiem zwierzęciem politycznym i szlachtowski Rafał Trzaskowski ma za sobą inną historię i działalność będzie prezydentem Warszawy to jest jednak troszeczkę co innego niż bycie premierem czy szefem Czy prezydentem myślę chyba nie pójdzie na to że tak kampania zeszłego też ale nie zmęczyła tak to było widać zresztą mimo że była krótsza niż kampania prezydenta uczycie możemy mówić wszystko że telewizja publiczna członkiem sztabu wyborczego Andrzeja Dudy jeżeli ministrowie jeździli po kraju ale ja myślę że tak samo powinni jeździć wszyscy działacze platformy i to od początku samego a oni tego też nie robi Ja myślę że po prostu był było na samym początku z wystawieniem Małgorzaty kidawy-błońskiej był to wielki było wąty który się zemścić na Rafale Trzaskowski gdyby on był o tym błędzie o tym będzie mówiło się rzeczywiście już od kilku tygodni i ostatni pytanie dotyczące tego Jaka to będzie prezydentura Andrzeja premier Mateusz morawiecki w wywiadzie udzielonym Wirtualnej Polski jeszcze przed wyborami powiedział że to w zasadzie ta druga kadencja jest w pełni niezależna Bo prezydent odpowiada przed Bogiem i historią wierzy pani w to że tak będzie niezależna i że Andrzej Duda będzie potrafił zasypywać te podziałał których też pani wspomniała Nie wierzę ponieważ nie po to go tak poparła poparł rząd prezes Kaczyński żeby on w tej chwili zmienił kurs on został wybrany po to żeby dokończyć te wszystkie reformy pisowskie i oczywiście ludzie niektórzy którzy głosowo Dude tłumaczy się tym właśnie że od tej drugiej kadencji będzie bardziej niezależne od prezesa ale szczerze powiedział że jak skończy się ta druga Każdy chce po to będzie nadal młody człowiek w pełni sił i nie spałam on też ma emeryturę nie wierzę żeby była szansa że dostanie jakiś jakąś posadę w Brukseli tak jak Donald Tusk więc on musi zastanowić nad tym że ta kadencja może jest tymi pięcioma laty których on powinien zawalczyć o schedę po na przykład Jarosławie Kaczyński i w związku z tym nie będzie najmniejszego powodu miał żeby komunikować się z własnym obchodzą politycznym i żeby prowadzić politykę bardziej liberalna bardziej otwartą liczy klucza ją co on nie po to został i myślę że szybko zostanie Jak przywołać do porządku Jeśli nie będzie podpisywał tego co powiedziałem