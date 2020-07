Wyniki wyborów 2020. Jarosław Gowin o słowach Kingi Dudy. Mówi o ideologii LGBT

i nie ma pan takiego wrażenia że Solidarna Polska rozpoczyna takie odsuwanie porozumienia wczoraj Zbigniew Ziobro z długimi wywiadami dla większości mediów dzisiaj jego właśnie posłowie rozpoczynają że na twardo trzeba rozpocząć twardy kurs a nie tu cytuję a nie złudne umizgi do obozu III RP to wiceminister aktywów państwowych pisze w mediach społecznościowych Solidarna Polska jest pełnoprawnym członkiem obok zjednoczonej prawicy i szanuję pogląd kolegów strzałkowy Jak się to mówi w żargonie politycznym obóz zjednoczonej prawicy i siłą tego obozu jeszcze wewnętrzny No graliśmy najpierw potrzebujemy dyskusji w wewnątrz policyjnych a potem z własnymi poglądami poglądów będziemy występować na zewnątrz ale to Czy to czy to oznacza w takim razie że rozpoczął się wewnętrzne nie wiem wewnętrzna próba sił Bo jest na stole jest a nie tylko to że Zbigniew Ziobro chciałby się umocnić w tej okolicy Ale jeszcze przecież jest na stole propozycja Andrzeja Dudy którą składał tuż przed wyborami tą koalicję polskich sprawy prezydent będzie wokół siebie coś nowego budował to nie jest propozycja A niby również tych wypowiedzi boisku solidarnej Polski nie traktuje jako wypowiedź stacyjnych jeżeli chodzi o takie wewnętrzne relacje w obozie zjednoczonej prawicy koalicja polskich spraw to jest pewna idę na pana prezydenta Dudy do której jest zapewnione że po tym jak po raz kolejny został obdarzony mandatem zaufania przez polskie społeczeństwo Natomiast ja muszę wiedzieć że jestem z nim zgodnie z nazwą mojej babci jestem zdecydowanym zwolennikiem rozszerzenie współpracy ponad podziałami dzisiejszy obóz rządowy dzisiejsza opozycja Zresztą polskie Stanisław szerzej policja to jest zgrupowanie które którego kandydat w trakcie kampanii prezydenckiej posługiwał się bardzo bliski mojemu sercu hasłem zakończenia wojny polsko Polskiej z kolei Konfederacja gospodarczych ma poglądy w niemal identyczny jak ja bym porozumieniem jest dla mnie jedno i drugie ugrupowanie raczej jedna i druga koalicja bo mam do czynienia w obu przypadkach to są partnerzy bardzo interesujący a nie premiera wczoraj na wiecu wyborczym Andrzeja Dudy pojawiła się córka Kinga to nas bardzo krótkim wystąpieniem Ale dość jasny zaapelował każdy Polak mógłbyś spokojnie z domu nieważne jaki ma kolor skóry poglądy płeć nie ma pan wrażenia że to też jest Uwaga do waszego obozu i to też jest Uwaga do Andrzeja Dudy i tego jako nie prowadził Nie nie mam takiego wrażenia dlatego że podpisuje się pod każdym słowem pani Kingi Dudy w Mam nadzieję że wszyscy Polacy Niezależnie od tego na Jaką partię głosują uważają że każdy człowiek ma przygotowaną godność taką samą niezależnie od koloru skóry w małym płci czy orientacji jakbym seksualnej I to właśnie miała na myśli bym Kinga Duda natomiast Czym innym jest szacunek dla drugiego człowieka czym innym Zgoda albo Brak zgody na pewne poglądy poglądy Czy można oczyścić mianem ideologii lgbt nie chciałbym żeby ale ona jest dosyć powszechnie stosowane na świecie więc my szanujemy każdego człowieka natomiast z pewnymi poglądami