Wyniki wyborów 2019. Waldemar Pawlak nie będzie senatorem. Przegrywa z Markiem Martynowskim

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Wiemy coraz więcej o osobach, które wejdą do Sejmu i Senatu. Wszystko wskazuje na to, że Waldemar Pawlak przegrał wyścig o mandat z Markiem Martynowskim.

Wciąż trwa oczekiwanie na oficjalne dane. Do głosowania w wyborach uprawnionych było 30 111 281 wyborców. Wybory odbywały się w 27 415 obwodach głosowania, z czego 14 498 dostosowanych było dla osób z niepełnosprawnościami. Oficjalny komunikat o tym, które komitety przekroczyły próg wyborczy, PKW przedstawi w poniedziałek późnym wieczorem lub we wtorek rano. Ostateczne, oficjalne wyniki ze wszystkich okręgów mają być znane we wtorek. Stanie się to dopiero, gdy spłyną i zostaną podliczone protokoły wyborcze z wszystkich komisji.