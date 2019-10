Wyniki wyborów 2019. Jacek Sasin o reakcji Jarosława Kaczyńskiegi: zawsze jest ostrożny

- Pan prezes zawsze jest ostrożny, więc myślę, że tak ostrożnie potraktował wyniki exit poll - tak reakcję Jarosława Kaczyńskiego na wyniki wyborów parlamentarnych 2019 ocenia Jacek Sasin. Polityk PiS powiedział również, że "jest spokojny o następne wybory". Jest jednak jeden warunek.

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 exit poll IPSOS dla TVP, TVN i Polsatu, za tvn24.pl wskazywały na to, że PiS zdobył 43,6 proc. głosów. Jacek Sasin był pytany o to pytany na antenie TVN24. - Zawsze w naturze ludzkiej jest oczekiwanie, że zawsze chciałoby się, żeby było lepiej. Pewnie byłoby lepiej (...) natomiast najważniejsze jest to, że cel został osiągnięty, czyli samodzielna większość - powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości.