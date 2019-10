Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Marek Suski: Schetyna jest bezwzględny

Wyniki wyborów 2019. - Mamy poczucie, że to reprezentatywna grupa nas poparła i chce zmian - mówi Marek Suski. Szef gabinetu premiera ocenia, że w PO nie będzie zmiany lidera, bo Grzegorz Schetyna jest bezwzględny wobec wewnętrznych konkurentów.

- Bardzo dziękujemy za głosy, bo ta frekwencja pokazuje, ze zależy nam na ojczyźnie. Jednak te wyniki nic nie mówią, bo musimy poczekać na dane z dużych miast - powiedział Marek Suski na antenie Radiowej Jedynki, pytany o komentarz do cząstkowych danych PKW .

Nie był zaskoczony tak wysoką frekwencję (według sondażu IPSOS 61,1 proc). - Totalna opozycja też zmobilizowała swoich wyborców. My mamy z kolei poczucie, że to reprezentatywna grupa nas poparła i chce zmian - mówił Suski.

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Marek Suski: bezwzględny Schetyna

Stwierdził również, że w PO raczej nie będzie zmiany lidera. - Grzegorz Schetyna jest bezwzględny, ludzie się go boją. Nie wiem, czy ktoś tam z nim jest w stanie walczyć - komentował sytuację w największej partii opozycyjnej.

Wyniki wyborów 2019. Oczekiwanie na oficjalne dane

Do głosowania w wyborach uprawnionych było 30 111 281 wyborców. Wybory odbywały się w 27 415 obwodach głosowania, z czego 14 498 dostosowanych było dla osób z niepełnosprawnościami.

Oficjalny komunikat o tym, które komitety przekroczyły próg wyborczy, PKW przedstawi w poniedziałek późnym wieczorem lub we wtorek rano. Ostateczne, oficjalne wyniki ze wszystkich okręgów mają być znane we wtorek. Stanie się to dopiero, gdy spłyną i zostaną podliczone protokoły wyborcze z wszystkich komisji.