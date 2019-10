Wyniki wyborów 2019. Leszek Miller: Pod koniec kadencji Jarosław Kaczyński zostanie premierem

Leszek Miller skomentował wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Jego zdaniem, partii rządzącej w przyszłym Sejmie nie będzie łatwo. - Mają konkurenta z prawej strony, jeśli do Sejmu wejdzie Konfederacja. I mają Lewicę, a to jest bardzo duży ładunek intelektualny i doświadczenia parlamentarnego - powiedział.

- Wszystko wskazuje na to, że PiS wygrał i będzie miał bezpieczną większość w parlamencie. Królową w parlamencie jest arytmetyka. Można mieć rację, ale jak się nie ma większości, to ta racja pozostaje tylko na papierze - powiedział Leszek Miller w TOK FM.

Były premier dodał, że jest zadowolony z wyniku Lewicy, która wejdzie do Sejmu po czterech latach nieobecności. Zauważył, że wynik wyborczy lewicowej koalicji jest podobny do tego, jaki osiągnęła w 2015 r.

- Wszystko zależy od tego, kto konkretnie wejdzie w skład klubu sejmowego SLD: czy zwolennicy budowania czegoś nowego, czy utrzymania SLD - stwierdził Leszek Miller. - Jeśli chodzi o samego Włodzimierza Czarzastego, tak jak słyszę, co on mówi publicznie, to on jest zwolennikiem czegoś nowego. To by oznaczało, że ta kampania była ostatnią kampanią SLD - dodał.