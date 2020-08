Wyniki matur 2020. Stres nie opuszcza maturzystów. Obawiają się

Wyniki matur 2020 już 11 sierpnia. Tego dnia, w godzinach od 8 do 10, około 272 tys. absolwentów dowie się, jak poszedł im egzamin dojrzałości. Wyniki będą mogli sprawdzić na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z polskiego, matematyki i języka obcego oraz podejść do dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Przypomnijmy: w tym roku ze względu na epidemię maturzyści nie podchodzili do egzaminów ustnych.