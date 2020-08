Wyniki matur 2020. Egzamin ósmoklasisty w przyszłym roku będzie przesunięty

Komentując wyniki matur Piontkowski stwierdził, że "część osób zlekceważyła egzamin". Ci, którym nie poszło, będą mogli jeszcze w tym roku przystąpić do egzaminu poprawkowego. Warunkiem jest jednak, że oblany został tylko jeden egzamin. 8 września będzie mogło do niego przystąpić 17 proc. maturzystów. Jeśli uczeń nie zdał z dwóch lub więcej egzaminów, wówczas do matury będzie mógł przystąpić dopiero w przyszłym roku. Taki los spotkał 9 proc. abiturientów.

Na maturę 2020 przygotowano 388 arkuszy i 78 płyt. 60 proc. absolwentów przystąpiło tylko do jednego egzaminu dodatkowego. Co trzeci maturzysta zdawał dwa egzaminy, a co czwarty - 4. 5 proc. uczniów zdecydowało się przystąpić do 4 lub więcej egzaminów. Wśród najczęściej wybieranych przedmiotów przez maturzystów na rozszerzeniu były: j. angielski, j. polski, geografia, matematyka i biologia.