Wyniki exit poll – co to, kiedy zostaną ogłoszone?

Ankieterzy liczą osoby, które opuszczają lokale wyborcze w kraju, posługując się przy tym licznikami. Średnio powinni zaprosić do badania co 10. osobę i poprosić ją o wypełnienie krótkiej ankiety. Respondent wypełnia ją samodzielnie, a następnie wrzuca do urny IPSOS. Daje to poczucie pełnej anonimowości, podobnie jak głosowanie w samych wyborach.