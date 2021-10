Wynajmował kamienicę od szefa NIK. Grożą mu poważne zarzuty

Janusz K. oskarżony o pranie brudnych pieniędzy

Jak wynika z aktu oskarżenia, do którego dotarła "Rzeczpospolita", Janusz K. miał we wrześniu ubiegłego roku przyjąć od pewnej osoby 1 mln zł, który pochodził z nielegalnego hazardu. Miał wówczas zatrzymać dla siebie 400 tys. zł. Jak opisuje "Rz", "by ukryć przestępcze pochodzenie środków, podpisał wcześniej fikcyjną umowę z firmą budowlaną, zlecając jej ‘rzekome wykonanie szeregu prac’".