Wymowne życzenia od Ziobry. Poseł ma teorię

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z okazji 54. urodzin życzył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu "zdrowia i mądrości". Co na to szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski? - Jak Ziobro życzy komuś mądrości, to myślę, że kryje się za tym prosta myśl: bądź tak mądry, żebym nie wyciągał dokumentów, które pozbawią nas władzy. Jestem największym nieufnikiem w stosunku do Ziobry. Uważam, że to człowiek, który jest politycznym szabrownikiem - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytany, czy Ziobro ma kompromaty na Morawieckiego, odparł: "To nie jest żadna tajemnica. Plotki sejmowe, wiedza kuluarowa w Sejmie huczy od tego, że Ziobro przez ostatnie kilka lat zbierał dokumenty na swoich kolegów z obozu PiS, zbierał je i na Kaczyńskiego". Gawkowski złożył też groźne życzenia dla ministra sprawiedliwości.

