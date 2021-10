Wymijająca reakcja Schetyny na pytanie o Budkę

Czy Borys Budka powinien zostać odwołany z funkcji szefa klubu Koalicji Obywatelskiej? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł tej formacji Grzegorz Schetyna. - To kwestia decyzji przewodniczącego partii, zarządu… - stwierdził. Pytany o jego ocenę w tej sprawie, oznajmił: "Ja patrzę na to z dystansem (...). Każda decyzja musi wzmacniać pozycję polityczną partii". Czy Budka powinien przeprosić za imprezę urodzinową u Roberta Mazurka? - To jego decyzja, czy wytrzyma tę presję, w jaki sposób się do niej ustosunkuje. To musi być efekt rozmowy z przewodniczącym Tuskiem - podkreślił Schetyna. - Szef klubu musi mieć pełne zaufania przewodniczącego partii. To jest dla mnie oczywiste. I tę sprawę muszą we dwójkę wyjaśnić. Borys Budka musi być na to gotowy - podsumował.