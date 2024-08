Wymiana więźniów z Rosją. Biden zabrał głos

"I pozwólcie mi to jasno powiedzieć: nie przestanę pracować, dopóki każdy Amerykanin niesłusznie zatrzymany lub przetrzymywany jako zakładnik nie wróci do swojej rodziny. Moja administracja sprowadziła do domu ponad 70 takich Amerykanów, z których wielu było w niewoli jeszcze zanim objąłem urząd. Mimo to, zbyt wiele rodzin cierpi i jest oddzielonych od swoich bliskich, a ja jako prezydent nie mam wyższego priorytetu niż sprowadzenie tych Amerykanów do domu" - napisał Biden.