Wymiana USA z Rosją. Moskwa żąda uwolnienia zabójcy

Według źródeł w niemieckim rządzie, USA zwróciły się w tej sprawie do Berlina, ale propozycja nie była poważnie rozpatrywana i jest traktowana jako "gra na czas" ze strony Moskwy, do czasu zakończenia procesu Griner. Koszykarce grozi do 10 lat więzienia za rzekome posiadanie olejku z konopi indyjskiej.