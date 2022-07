Żaryn o rosyjskiej propagandzie. "Dąży do napięć między Polakami i Ukraińcami"

To, jak rosyjska propaganda manipuluje faktami w kontekście Ukrainy, przedstawił na przykładach narracji takich jak np.: "Ukraina ma przestać istnieć; przyznanie jej prawa do samostanowienia było wielkim błędem", "Ukraińcy to naziści", "Ukraina dostaje od Rosji to, na co zasłużyła", "Reżim w Kijowie popełnia zbrodnie wojenne", "Wojna, którą Kijów rozpętał w 2014 r., trwa i zabija głównie dzieci".