Władimir Sołowjow, czołowy rosyjski propagandysta przewiduje, że jeżeli Trumpowi udałoby się odzyskać władze, w USA wybuchłyby masowe protesty. - Kalifornia zwariuje. Nowy Jork oszaleje. Będzie fajnie, wszyscy zaczną walczyć między sobą - mówił w propagandowej telewizji. Wtórował mu w tym Andrej Sidorow prodziekan ds. polityki światowej na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. Jego zdaniem, Trump wezwałby Gwardie Narodową do tłumienia zamieszek. Sołowjow, mówiąc o wspieraniu Trumpa w powrocie do Białego Domu, przekonywał: - Możemy to zrobić.